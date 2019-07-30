HABER

İzmir Valiliğinden "muhtarlara Suriyeli talimatı" iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

İzmir Valiliğinden "muhtarlara Suriyeli talimatı" iddiasına yalanlama

İZMİR (AA) - İzmir Valiliğince, muhtarlara "kentteki Suriyelilerle ilgili sorunların dışarı yansıtılmaması talimatı verildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarının ve internet haber sitelerinin "İzmir Valiliğinin muhtarlara Suriyelilerle ilgili sorunların dışarı yansıtılmaması ve Suriyelilerin karıştığı suçların resmi kayda geçirilmeden halledilmeye çalışılması talimatı verdiği" yönündeki iddiaları içeren haberlere yer verdiğine işaret edildi.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu görevi yürütmekte olan muhtar, kolluk kuvvetleri ile tüm idareci ve memurlar, görevlerini kanun ve mevzuat çerçevesinde yerine getirmekte olup suça karışan Suriyelilerle ilgili gerekli iş ve işlemler ile denetim ve kayıtlarının yapılmasında üzerlerine düşen kanuni sorumluluğu titizlikle yürütmektedirler.

Gerçeği yansıtmayan bu tip haberler, özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerini zan altında bırakmaktadır. Evrensel Basın Meslek İlkeleri de göz önünde bulundurularak bu tip haberler konusunda daha dikkatli davranılması sadece etik bir sorumluluk değil aynı zamanda bir vatandaşlık gereğidir."

Özel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlarÖzel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar
Sağlık alanında tam donanımlı ve geleceğe yönelik eğitimler veriyoruzSağlık alanında tam donanımlı ve geleceğe yönelik eğitimler veriyoruz
Ayvalık sahiline ölü caretta caretta vurduAyvalık sahiline ölü caretta caretta vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama muhtar mülteci Suriye Valilik

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Gara bölgesine hava harekatı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.