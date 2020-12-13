HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur binalara zarar verdi

İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur binalara zarar verdi

13.12.2020 16:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur binalara zarar verdi

İzmir'de yağmur sebebiyle yolda çökme meydana geldi ve bir bina boşaltıldı. Balıkesir'de ise bir ev yağmur nedeniyle yıkılırken iki binanın da çatısı çöktü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme meydana geldi. Yolun yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 gündür süren sağanak yağışta tarihi bir ev yıkılırken, iki binanın ise çatısı çöktü.

İZMİR'DE BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'de dün gece başlayan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'taki inşaatın temel kazısı, yağmur sularıyla doldu. Temel çukuruna dolan suların zemini yumuşatması nedeniyle yanındaki yolda çökme meydana geldi. Yoldaki çökmeye bağlı olarak da yan tarafta bulunan 3 katlı binada kayma oldu. Tedbir amacıyla bina, tahliye edildi ve mühürlendi. Belediye ekipleri, bölgeyi güvenlik amacıyla şeritler ve beton bloklarla kapattı. Caddedeki elektrik direğinin de çökme riskine karşı yeri değiştirildi.

7f93f5758449d51a5cc3742aa52e1869

AYVALIK'TA BİR EV YIKILDI 2 BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Alınan bilgiye göre, 3 günden bu yana aralıklarla süren sağanak yağış nedeniyle Hayrettinpaşa, İsmetpaşa ve Fethiye mahallelerinde bulunan tarihi evlerden biri tamamen, ikisinin ise çatı ve dubarları çöktü. Üç binanın da metruk olması ve olay sırasında yoldan geçen hiç kimsenin bulunmaması sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı. Evlerin bulunduğu sokaklara saçılan taş ve molozlar Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.
Mahalle sakinleri, Ayvalık genelinde yaklaşık 2 bin adet tescili binanın bulunduğunu, bunların çoğunun sahipleri tarafından kaderine terk edilmesi nedeniyle bakımsız ve metruk bir halde kalması sonucunda her an yıkılma riskini taşıdığını ifade ederek, her yıkılan tarihi binanın ilçenin kültürel zenginliğinin yitirilmesi anlamını taşıdığını söylediler. (DHA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattı
Kısıtlamada aracıyla sıcak yemek dağıttıKısıtlamada aracıyla sıcak yemek dağıttı
İzzet Ulvi Yönter'in hayatıİzzet Ulvi Yönter'in hayatı

En Çok Okunan Haberler

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Taksim Meydanı'nda merak uyandıran siren sesleri

Taksim Meydanı'nda merak uyandıran siren sesleri

Evlat nöbetinde 469'uncu gün! Nöbete otelde devam ettiler

Evlat nöbetinde 469'uncu gün!

Sokak kısıtlamasında aracıyla sıcak yemek dağıttı

Kısıtlamada aracıyla sıcak yemek dağıttı

Sürücü markete daldı, o anlar kamerada

Sürücü markete daldı! O anlar kamerada

Ahırda yangın çıktı, koyunlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Yanmaktan son anda kurtarıldılar

Mardin’de park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu

Park halindeki araçta ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.