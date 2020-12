İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur binalara zarar verdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme meydana geldi. Yolun yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 gündür süren sağanak yağışta tarihi bir ev yıkılırken, iki binanın ise çatısı çöktü.

İZMİR'DE BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'de dün gece başlayan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'taki inşaatın temel kazısı, yağmur sularıyla doldu. Temel çukuruna dolan suların zemini yumuşatması nedeniyle yanındaki yolda çökme meydana geldi. Yoldaki çökmeye bağlı olarak da yan tarafta bulunan 3 katlı binada kayma oldu. Tedbir amacıyla bina, tahliye edildi ve mühürlendi. Belediye ekipleri, bölgeyi güvenlik amacıyla şeritler ve beton bloklarla kapattı. Caddedeki elektrik direğinin de çökme riskine karşı yeri değiştirildi.

AYVALIK'TA BİR EV YIKILDI 2 BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Alınan bilgiye göre, 3 günden bu yana aralıklarla süren sağanak yağış nedeniyle Hayrettinpaşa, İsmetpaşa ve Fethiye mahallelerinde bulunan tarihi evlerden biri tamamen, ikisinin ise çatı ve dubarları çöktü. Üç binanın da metruk olması ve olay sırasında yoldan geçen hiç kimsenin bulunmaması sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı. Evlerin bulunduğu sokaklara saçılan taş ve molozlar Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Mahalle sakinleri, Ayvalık genelinde yaklaşık 2 bin adet tescili binanın bulunduğunu, bunların çoğunun sahipleri tarafından kaderine terk edilmesi nedeniyle bakımsız ve metruk bir halde kalması sonucunda her an yıkılma riskini taşıdığını ifade ederek, her yıkılan tarihi binanın ilçenin kültürel zenginliğinin yitirilmesi anlamını taşıdığını söylediler. (DHA-İHA)