İzmir’de 496 adet tarihi eser ele geçirildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde Roma, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemine ait 450 adet bronz sikkenin yanında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince, saha ve istihbari çalışmaları neticesind: 450 adet Roma, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait bronz sikke, 10 adet bronz ok ucu, 3 adet bronz yüzük, 7 adet sapan taşı, 8 adet pişmiş toprak insan tasvirli figür, 12 adet ağırlık, 5 adet metal takı ve metal objenin yanı sıra 1 adet pişmiş toprak sunum kabı olmak üzere toplam 496 adet tarihi eser ele geçirdi. Elindeki tarihi eserleri satmayı düşündüğü sanılan şüpheli S.Ö. hakkında yasal işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

