HABER

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 07:17 | Son Güncelleme

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski İzmir Caddesi'nde Murat E. (45) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Murat E. bıçakla karnından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yakınları tarafından önce özel bir hastaneye kaldırılan Murat E, daha sonra ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Murat E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
Ege Denizi beşik gibi! Sabaha karşı yine sallandılar!Ege Denizi beşik gibi! Sabaha karşı yine sallandılar!
Esenler'de kaza yapan araçlar bariyerlere girdiEsenler'de kaza yapan araçlar bariyerlere girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga hastane İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hast

En Çok Okunan Haberler

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi beşik gibi! Sabaha karşı korkutan deprem!

Ege Denizi beşik gibi! Sabaha karşı yine sallandılar!

Fetullah Gülen Türkiye'ye mi getiriliyor? İbrahim Kalın'dan flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Samsun'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!

KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!

Konya'da inşaatta ceset bulundu

Sır ölümün ardındaki korkunç şüphe!

16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.