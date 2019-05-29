İzmir'de ByLock operasyonu: 8 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir teğmenin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

