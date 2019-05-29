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İzmir'de ByLock operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 12:14 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir teğmenin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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