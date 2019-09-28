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İzmir'de çevreye silahla ateş açan kişiyi polis ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 19:39 | Son Güncelleme

Karabağlar ilçesinde polislerin bir saatlik ikna çabası sonucu silahını bırakarak teslim olan zanlı ile olayla bağlantılı kavgaya karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çevreye silahla ateş açan zanlı ile olayla bağlantılı kavgaya karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Maliyeciler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kavgaya karışan bazı kişiler, diğer gruptakilerin evine gitti. Bu sırada evde bulunan B.A. gelenlere ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Özel harekat, motosikletli yunus polisleri ve asayiş ekipleri, çevreye ateş açan B.A'yı yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu silahını bırakması için ikna etti.

B.A. ile kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

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