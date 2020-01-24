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İzmir'de çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili anne, anneanne ve teyze tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerinin 2013 yılında bulunan cesetle ilgili yürüttüğü titiz araştırmada DNA testi sonucunda ulaşılan anne D.Y, bebeğini annesinin boğarak öldürdüğünü söyledi

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, 2013 yılında çöp konteynerinde bir poşet içerisinde erkek bebek cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, bebeğin annesi, anneannesi ve teyzesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, faili meçhullerle ilgili bir çalışma başlattı.

2013 yılında Çileme Mahallesi'nde bulunan erkek bebek cesedine ilişkin yürütülen soruşturmada, bebeğin bulunduğu zaman diliminde bölgede hamile olan kadınların isimlerine ulaşıldı.

Olay yerine yakın bölgeler üzerinde yoğunlaşan ekipler, şüphelendikleri bazı kişilerin telefonlarını dinledi. Şüpheli şahıslara DNA testi yaptıran ekipler, D.Y'nin test sonucunun bebeğin DNA'sıyla yüzde 99,9 uyumlu olduğunu tespit etti.

Bebeğin annesi olduğu belirlenen D.Y, gözaltında verdiği ifadede, bebeğini annesi D.Y'nin suda boğduğunu, daha sonra çöp poşetine koyduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bebeğin anneannesi D.Y, annesi D.Y. ve kız kardeşi E.Y, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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