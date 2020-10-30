İzmir'de deprem: 'Çok deprem yaşadım, hiçbiri bu kadar uzun sürmemişti'

İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, büyüklüğü ve uzun sürmesi nedeniyle büyük korku yarattı. Bornova, Bayraklı ve Seferihisar ilçelerinde yıkılan binalar olduğu tespit edilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Seferihisar'da depremin ardından deniz suyunun yükselmesiyle sokakları su bastığı görüldü. Depremi yaşayanlar BBC Türkçe'ye konuşarak, uzun süren sarsıntı sırasında neler yaşandığını anlattı. 'Virüs mü daha kötü, deprem mi?' İstanbul'daki 17 Ağustos 1999 depremini de yaşayan Candan Schabio, deprem sırasında Foça'daymış. Sarsıntının şiddetini ve uzunluğunu 1999 depremine benzettiğini söyleyen Schabio, "Ancak sanki çok sessiz bir depremdi. Hani o depremlere has bir ses vardır, uğultu gibi tuhaf bir ses. Bu sefer öyle bir şey duymadım ben. O zaman daha sesliydi ve uykudan uyandırmıştı" diyor. Foça'da belediyenin toplanma alanlarından bahsederek anons yaptığını anlatan Schabio, koronavirüs nedeniyle kafa karışıklığı yaşandığını kaydediyor: "Komşularımızın fikri şu ki, toplanmak iyi değil. 'Koronavirüs mı daha kötü, deprem mi?' diyorlar. Bir de artçı depremler bu kadar büyük olmayacağı için bizim tercihimiz de geceyi dışarıda geçirmemek yönünde."

'Yengeçlerin denizden kaçıştığını gördüm' Urla'da yaşayan Sakine Akyüz, deprem sırasında köpeğiyle bahçeye kaçtığını anlatıyor: "Denize yakın oturuyoruz. Öncesinde denizden yengeçlerin dışarı çıktığını gördük. Köpeğimi gezdiriyordum, denizin kabardığını gördüm. Sonrasında herkes dışarı kaçtı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Çok deprem gördüm ama bu çok uzun sürdü." Akyüz, arkadaşının da oturduğu 50 daireli bir binanın yıkıldığını, enkazda mahsur kalan insanlar olduğunu söylüyor. 'Trafikte arabalar çarpıştı' İzmir'in nüfus yoğunluğu en fazla olan mahallelerinden Alsancak'ta yaşayan Gülten Hanım, depreme trafikte yakalanmış: "Deprem sırasında arabadaydım, anneme gidiyordum. Araba sallanınca bir anormallik olduğunu fark ettim ama depreme yormadım. Öndeki arabalarda çarpışmalar oldu. İnsanlar dışarı fırlayıp depremden bahsedince anladım ne olduğunu. Trafik çok kilitlendi. Anneme gittiğimde evde bazı şeylerin yere düşüp kırıldığını gördüm. " Gülten Hanım da birçokları gibi akşam ne yapacağına henüz karar veremediğini anlatıyor. '7 katlı bina çöktü' Depremden en kötü etkilenen yerlerden biri olan Bayraklı Manavkuyu Mahallesi'nden Erhan Dalkılıç da binaların yıkılışına tanık oldu:

"Ben bankada çalışıyorum, iş yerindeydim. Binamız çok sıkıntılı durumdaydı, hemen dışarı kaçtık. Dışarı çıktığım an bazı binaların yıkılmış olduğunu gördüm. Kendimi ve eşimi emniyete aldıktan sonra akrabalarımıza ulaşmak için hareket ettik. Akrabalarım iyi ama site içinde bir bina yıkılmış. Yolda yürürken 2 tane daha yıkılmış bina gördüm." Akrabalarının oturduğu sitede yıkılan binanın 7 katlı olduğunu anlatan Dalkılıç, "Enkaz altında eşleri çocukları olanlar var. İçeride 15-20 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar 3 kişi kurtarıldı. AFAD ekipleri çalışıyor. 3 itfaiye aracı, 4 ya da 5 ambulans var. 10 profesyonelin yönlendirmesiyle polis ve vatandaşların yardımıyla, içeriden gelen sesler takip edilerek herkes kurtarılmaya çalışıyor. 2 kişinin sesini duyduklarını biliyoruz" diyor. Deprem mağduru Erhan Dalkılıç, trafikte yaşanan sıkışmayı, "İlk gelen ekiplerden başka ekip aracı gelemiyor çünkü trafik çok kötü, etrafımız tıkanmış durumda. Ana yol üzerinde de çöken bir bina var, yolun bir kısmını kapattığı için ulaşım daha da zorlaşıyor" sözleriyle anlatıyor.