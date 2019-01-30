İzmir'de elektrik akımına kapılıp ölen genç toprağa verildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, ablasının çalıştığı üroloji merkezinde, arızalanan cihazı tamir ederken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ahmetcan Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün (salı) saat 21.00 sıralarında, ablasının çalıştığı Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'taki üroloji merkezinde, arızalanan bir cihazı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Ahmetcan Yiğit için, Gürçeşme semtindeki Yeniyol Camiisi'nde cenaze namazı kılındı. İkindide kılınan cenaze namazına, Yiğit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, bağlı olduğu Güvenlik-Sen Sendikası'nın yöneticileri de katıldı. Talihsiz gencin tabutunun üstüne, gönül verdiği Fenerbahçe kulübünün sarı lacivert renklerdeki atkısı örtüldü. Güçlükle ayakta durabilen Baba Fahrettin Yiğit, uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde, yaklaşık 2 senedir güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen talihsiz gencin cenazesi, kılınan namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

