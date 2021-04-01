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İzmir’de eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

01.04.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çiğli ilçesinde tartıştığı eşini elleriyle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cinayet şüphelisi, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir’de eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde tartıştığı eşini elleriyle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cinayet şüphelisi, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Psikolojisinin bozuk olduğu öne sürülen zanlının yakınlarının emniyette verdiği ifadede, şüpheli kocanın kendisi öldükten sonra, eşi kimseyle evlenmesin diye öldürdüğünü söyledikleri öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, 30 Mart tarihinde ilçeye bağlı Balatçık Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Serkan ve Ceyda Ö. çifti tartıştığı sırada cinnet getiren Serkan Ö., karısı Ceyda Ö.’yü boğazını sıkarak öldürdü. Kızları Ceyda Ö.’den haber alamayan ailesi ise çilingirle kapıyı açtıklarında Serkan Ö.’nün elinde bıçakla dışarıya çıktığını görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çiftin yaşadıkları eve girdiklerinde korkunç gerçekle karşılaştı. Ceyda Ö.’yü yatak odasında hareketsiz halde bulan polis ekipleri, eşi Serkan Ö.’yü salonda kanepede otururken buldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri, Ceyda Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken katil zanlısı koca Serkan Ö. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltı işlemlerinin ardından Serkan Ö., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldükten sonra başkasıyla evlenmesin diye öldürmüş
Öte yandan cinayet şüphelisi Serkan Ö.’nün psikolojisinin bozuk olduğu, ölümcül bir hastalığa yakalanma korkusuyla yaşadığı iddia edilirken, yakınlarının emniyete verdiği ifadede, Serkan Ö.’nün öldükten sonra eşinin başka kimseyle evlenmesini istemediği için karısını öldürdüğünü söyledikleri öne sürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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