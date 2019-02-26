İzmir’de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İzmir merkezli 17 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 18’i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında 15 muvazzaf asker, 2 mahrem imam, bir örgüt abisi ve 3 polis memuru ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 30 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli olmak üzere; İstanbul, Ankara, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tunceli, Osmaniye, Diyarbakır, Sivas, Niğde, Elazığ, Şırnak, Isparta, Mardin, Erzincan, Hatay ve Hakkari’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

