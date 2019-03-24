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İzmir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 07:55 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu.  Kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu.
Kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saat 00.30 sıralarında Konak ilçesi Selçuk Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısı etkili olan fırtına nedeniyle uçtu. Arka sokağa düşen çatı, elektrik tellerine takılarak havada kaldı. Mahalle sakinleri, AFAD, Gediz Elektrik ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen Gediz Elektrik ekipleri, elektriği keserken, AFAD ekipleri ise çatının bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Mahalle sakinleri de olumsuz bir durum yaşanmaması için bölgede nöbet tutmaya başladı.
Gürültüyü duyup evinden çıktığını ifade eden Kadri Yüksel Babayiğit (48), "Büyük bir gürültü ile kalktık. Gördüğümüz manzara bu şekildeydi. Çatının uçtuğunu gördük. Aynı zamanda elektrikler bir anda kesildi. Elektriklerden ateş çıkmaya başladı. Komşularımızın da çok büyük tehlikesi var. Şu an bazıları uykuda, bilgisi olmayan komşularımız var. Biz de burada nöbet tutmak durumundayız. Yani mahallemizde kimseye zarar gelsin istemiyoruz. Yaklaşık 4,5 saattir buradayız. Bu olay çözülene kadar da mecburen beklemek zorundayız" dedi.

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İzmir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurduİzmir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurduİzmir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurduİzmir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu

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