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İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücünün davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 21:09 | Son Güncelleme

İddia makamı, Bürge Yolbilir'in ölümüne, kuzeni M.G'nin yaralanmasına neden olan sürücünün, "olası kastla öldürme ve yaralama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan kuzen M.G'nin babası, genç kızın yakınları, arkadaşları ve tarafların avukatları katıldı.

Kazaya ilişkin mahkemeye ulaşan Adli Tıp raporunda, sürücünün alkollü araç kullandığı, kanun ve yönetmelikte müsaade edilen hız sınırlarının oldukça üzerinde seyrettiği, kırmızı ışıkta geçtiği ve Bürge Yolbilir'e tedbirsizce ve fark etmeden çarparak kazaya sebebiyet verdiği belirtildi.

Raporda ayrıca sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri ile tek ve asli kusurlu olduğu, Bürge Yolbilir'in ise kusursuz olduğu kaydedildi.

Söz alan sanık Karaaslan, çok pişman olduğunu ifade ederek, "Trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke ben ölseydim. Kimse 17 yaşındaki gencecik bir kızı öldürmek istemez." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, şehir içerisindeki hız güvenliği limitinin çok üzerinde olduğunun anlaşıldığı, araçlara kırmızı ışık yanarken geçtiği, kazadan saatler sonra alınan rapora göre 83 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve kaza yerinde fren izini gösterir bir bulgunun olmadığını aktardı.

Mütalaa veren iddia makamı, Karaaslan'ın, "olursa olsun" diyerek maktulün ölümüne, mağdurun da yaralanmasına sebebiyet verdiğini savunarak, sanığın "olası kastla öldürmek", mağdur M.G'ye karşı ise "olası kastla yaralamak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Mehmet Bostancı ise sanığın Bürge'ye çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini anımsatarak "Öldürüp kaçmayı tercih ediyor. Pişman değildir. Sonrasında yardım etmediğinin, gerçekte bir pişmanlık duymadığının göz önüne alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Müşteki avukatı Murat Kaplan da sanığın geçmiş sabıkalarının da göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Tekrar söz alan sanık Karaaslan, "Görmedim. Keşke ben ölseydim. Böyle bir acıyı yaşatmak istemezdim. Vicdan azabı çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Karaaslan'ın tutukluluk halinin devamını ve sanık avukatına süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Olay

Bürge Yolbilir (17), 27 Nisan'da Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 15 yaşındaki kuzeni M.G. hafif yaralanmıştı.

Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan düşen plakadan yola çıkılarak polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 83 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan sürücü hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

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