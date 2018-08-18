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İzmir'de göçmen kaçakçılığına 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 10:42 | Son Güncelleme

İZMİR'de, kaçak göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı belirlenen 1'i Suriye uyruklu 10 kişi tutuklandı.

İzmir'de göçmen kaçakçılığına 10 tutuklama

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kaçak göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı belirlenen 1'i Suriye uyruklu 10 kişi tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik olarak son bir ay içerisinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 174 kaçak göçmen, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanırken, 2 minibüs, 90 can yeleği, 23 şambrel can simidi, 7 şişirme pompası ele geçirildi. Operasyonlarda, insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli Ş.M. (57), A.B.(56), Y.M. (39), N.Ö. (33), S.Ç. (28), E.A. (48), S.T. (34), M.B. (33), U.Ö. (21) ve Suriye Uyruklu M.M. (28) tutuklandı.

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İzmir'de göçmen kaçakçılığına 10 tutuklama

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