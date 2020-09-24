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İzmir’de kaçak maske imalathanesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde kaçak maske imalatı yapılan bir işletmeye düzenlenen baskında, kaçak olarak üretilen 5 bin adet koruyucu siperlikli maske ile bin adet cerrahi maske ele geçirildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Menderes İlçe Jandarma bağlı ekipler, Kısık Sanayi Sitesinde bulunan bir işletmede kaçak maske imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İzmir’de kaçak maske imalathanesine operasyon

İzmir’in Menderes ilçesinde kaçak maske imalatı yapılan bir işletmeye düzenlenen baskında, kaçak olarak üretilen 5 bin adet koruyucu siperlikli maske ile bin adet cerrahi maske ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Menderes İlçe Jandarma bağlı ekipler, Kısık Sanayi Sitesinde bulunan bir işletmede kaçak maske imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerine yaptığı baskında, kaçak olarak üretilen 5 bin adet koruyucu siperlikli maske, bin 500 adet cerrahi maske, maske yapımında kullanılan 3 top kumaş ile bin adet maske demiri ele geçirildi. Öte yandan işletmede kaçak olarak çalıştırılan Suriye, Filistin ve Ürdün uyruklu 7 yabancı şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi.

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