HABER

İzmir'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 11:59 | Son Güncelleme

İzmir'in 7 ilçesindeki 50 mahallede kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı - Kınık ilçesinin bazı mahallelerinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesine bağlı bazı mahallelerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bergama, Bornova, Çiğli, Kemalpaşa, Kınık, Menemen ve Ödemiş ilçelerinin 50 mahallesinde kar küreme ve tuz serimi çalışmasını tamamladı.

Buzlanma riski olan bölgelerde ise tuzlama çalışmaları devam ederken kar yağışının artma ihtimaline karşı iş makinelerinin hazır olarak bekletiliyor.

Kınık'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri karın yoğun olduğu Örtülü, Kodukburnu, Yaylaköy, Karadere, Arpadere, Kalemköy, Çanköy, Arpaseki, Mustaklar mahallelerinde yolların ulaşıma kapanmaması için 3 iş makinası ve 2 tuzlama aracıyla çalışma yürüttü.

Karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ise kar topu oynadı.

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular
Uludağ yolunun havadan kar manzarasıUludağ yolunun havadan kar manzarası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar Kınık mahalle

En Çok Okunan Haberler

2019'da hayatımızda neler değişecek?

2019'da hayatımızda neler değişecek?

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurtlar İtalya'yı ele geçirdi, çare kangallar!

Kurtlar İtalya'yı ele geçirdi, çare kangallar!

Gergedan gribi (gergedan virüsü) nedir, iddialar doğru mu? Kritik açıklama geldi

Bakanlık yayınladı, iddia gündemi sarstı! Gergedan gribi...

Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e suç duyurusu!

Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e suç duyurusu!

Otobüste liseli kızları tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste liseli kızları taciz etmişti! Skandal savunma

Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.