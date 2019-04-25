İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - Dünya Uluslararası Caz Günü'nde usta müzisyenler, İzmirli sanatseverlerle bir araya gelecek. Bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada birçok ünlü isimle aynı sahneyi paylaşan trompet sanatçısı Tolga Bilgin, 30 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sanatseverlerin karşısına çıkacak. Sahnede Tolga Bilgin'e 51 kişilik senfoni orkestrasına ek olarak kontrbasta Furio Di Castri, davulda Mehmet İkiz, piyanoda Ercüment Orkut ve basgitarda Halil Çağlar Serin eşlik edecek. Konserin müzik direktörlüğünü Furio Di Castri, orkestra şefliğini ise Tolga Taviş üstleniyor. Sadece bu proje için yapılan düzenlemeler ise Furio Di Castri, Can Yapıcıoğlu, Ercüment Orkut, Tolga Taviş ve Zafer Çebi'ye ait. Konserde konuk solist olarak Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Cansu Nihal Akarsu ve Berlin'den vokal grubu OKO sahne alacak. - Müzik, sergi programları "Dünya Sanat Günü İzmir'19" adıyla düzenlenen Uluslararası Katılımlı Disiplinler Arası Karma Sergi de AASSM'de ziyaretçilere açık olacak. 12 ülkeden 77 usta, akademisyen ve genç sanatçının yaklaşık 100 eserinden oluşan seçki, 11 Mayıs'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında... Bakanlık projesi ile aldığı ineklerle ev ekonomisine katkı sağlıyor Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un hayalindeki okul Batman'da

Yeniden Sinematek kapsamında Hint sineması Dangal 26 Nisan'da İzmir Sanat'ta, 30 Nisan'da Selçuk Kültür Merkezi ve Aliağa Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluşacak. Erasmus International Topluluğu, "Daha iyi bir gelecek için müzik" temasıyla Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde bu akşam konser verecek. Konser, engelli bireyler ve ebeveyn eğitimleri kapsamında gerçekleştiriliyor. - Tiyatro İzmir Devlet Tiyatrosu, 25-27 Nisan'da Konak Sahnesi'nde "Kaşıkçılar" adlı eserle sanatseverlerin karşısında olacak. Musahipzade Celal'in eseri, Metin Oyman yönetmenliğinde sahneleniyor ve Osmanlı'da yaşama dair ayrıntıları geleneksel tiyatro unsurlarıyla anlatıyor. Konak Sahnesi'ndeki 30 Nisan ile 1 Mayıs tarihli programda ise "Sandalım Kıyıya Bağlı" adlı oyun yer alıyor. Dinçer Sümer'in yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği eser, biri Türk diğeri Rum 2 gencin dostluğunu şiir, müzik, dans ile anlatıyor. İzmir Devlet Tiyatrosu, Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 25-27 Nisan'da "Türkiye Kayası" adlı eserle sanatseverleri ağırlayacak.