İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - Dünya Uluslararası Caz Günü'nde usta müzisyenler, İzmirli sanatseverlerle bir araya gelecek.
Bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada birçok ünlü isimle aynı sahneyi paylaşan trompet sanatçısı Tolga Bilgin, 30 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Sahnede Tolga Bilgin'e 51 kişilik senfoni orkestrasına ek olarak kontrbasta Furio Di Castri, davulda Mehmet İkiz, piyanoda Ercüment Orkut ve basgitarda Halil Çağlar Serin eşlik edecek.
Konserin müzik direktörlüğünü Furio Di Castri, orkestra şefliğini ise Tolga Taviş üstleniyor.
Sadece bu proje için yapılan düzenlemeler ise Furio Di Castri, Can Yapıcıoğlu, Ercüment Orkut, Tolga Taviş ve Zafer Çebi'ye ait. Konserde konuk solist olarak Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Cansu Nihal Akarsu ve Berlin'den vokal grubu OKO sahne alacak.
- Müzik, sergi programları
"Dünya Sanat Günü İzmir'19" adıyla düzenlenen Uluslararası Katılımlı Disiplinler Arası Karma Sergi de AASSM'de ziyaretçilere açık olacak.
12 ülkeden 77 usta, akademisyen ve genç sanatçının yaklaşık 100 eserinden oluşan seçki, 11 Mayıs'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Yeniden Sinematek kapsamında Hint sineması Dangal 26 Nisan'da İzmir Sanat'ta, 30 Nisan'da Selçuk Kültür Merkezi ve Aliağa Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluşacak.
Erasmus International Topluluğu, "Daha iyi bir gelecek için müzik" temasıyla Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde bu akşam konser verecek. Konser, engelli bireyler ve ebeveyn eğitimleri kapsamında gerçekleştiriliyor.
- Tiyatro
İzmir Devlet Tiyatrosu, 25-27 Nisan'da Konak Sahnesi'nde "Kaşıkçılar" adlı eserle sanatseverlerin karşısında olacak.
Musahipzade Celal'in eseri, Metin Oyman yönetmenliğinde sahneleniyor ve Osmanlı'da yaşama dair ayrıntıları geleneksel tiyatro unsurlarıyla anlatıyor.
Konak Sahnesi'ndeki 30 Nisan ile 1 Mayıs tarihli programda ise "Sandalım Kıyıya Bağlı" adlı oyun yer alıyor.
Dinçer Sümer'in yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği eser, biri Türk diğeri Rum 2 gencin dostluğunu şiir, müzik, dans ile anlatıyor.
İzmir Devlet Tiyatrosu, Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 25-27 Nisan'da "Türkiye Kayası" adlı eserle sanatseverleri ağırlayacak.
Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde de 26 ve 27 Nisan'da "Oğul" adlı oyun sahnelenecek.
Gert Hofmann'ın yazdığı Barış Eren'in yönettiği oyun, savaş sonrası travmasını kadınlar üzerinden işliyor ve savaş sonrasında oğlunun yolunu gözleyen bir annenin acıyla başa çıkabilmek için neler yapabileceğini güçlü bir anlatımla ortaya koyuyor.
- Senfoni
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 26 Nisan'da AASSM'de Tolga Taviş şefliğindeki konserde küçük sanatçıları ağırlayacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde, kemanda Bade Daştan, viyolada İklim Özenli sahneye çıkacak.
- Opera ve bale
İzmir Devlet Opera ve Balesi, 25 ve 27 Nisan'da Carmina Burana'yı Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Salonu'nda sahneleyecek.
Dünya Dans Günü gösterisi ise 29 Nisan'da Elhamra Sahnesi'nde yapılacak.
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