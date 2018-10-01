İzmir'de lastik botta 84 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik mobil radarı, Bademli önlerinde şişme lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.
Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu botta yakalanan 46 göçmen kıyıya getirildi.
Denizköy önlerinde tespit edilen lastik botta da 38 göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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