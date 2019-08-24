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İzmir'de makilik yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

İzmir'de makilik yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adaküre Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda yangın çıktı.

Kısa sürede kestane ve incir ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan alevlere, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edildi.

İlçe belediyesi itfaiyesinin de desteğiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Mahalle Muhtarı Avni Çolak, kestane ve incirliklerin hasar gördüğü yangının büyümeden kontrol altına alınmasının sevindirici olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Beydağ orman yangın

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