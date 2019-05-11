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İzmir'de market soygunu zanlısı 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 21:32 | Son Güncelleme

İzmir'de market soygunu zanlısı 3 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen market soygunu ile ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi'ndeki olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkal ve kimlik bilgilerini tespit etti.

Bugün düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların gasp ve hırsızlık olaylarından sabıka kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Operasyonda, olayda kullanıldığı tahmin edilen pompalı tüfek, bir kuru sıkı tabanca ve çalınan malzemeler de ele geçirildi.

Bornova ilçesinde önceki gün bir markete giren maskeli ve silahlı 3 kişi, iş yeri sahibi Ozan Büyük'ü silahla etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki tekel ürünleri ve kasada bulunan bir miktar parayı ellerindeki torbaya doldurup kaçmıştı.

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