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İzmir'de mobilya atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 04:11 | Son Güncelleme

İzmir'de mobilya atölyesinde yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binadaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangın, çalışmaların ardından yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı, ancak bina kullanılamaz hale geldi.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye mobilya polis yangın

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