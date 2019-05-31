İzmir'de öğrenci servisi ağaca çarptı: 15 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis midibüsünün ağaca çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Gençlik Caddesi'nde ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 S 00410 plakalı servis midibüsü, kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ve servis görevlisi ile ilçedeki iki ayrı ilkokulda eğitim gören 12 öğrenci ve kaldırımdaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği öğrencilerin yaralarına pansuman yapıldı, bir kısmına ise boyunluk takıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bu arada görgü tanıkları, freni boşalan midibüsün sürücüsünün, yoldaki yayalara ve otobüs durağında bekleyenlere çarpmamak için direksiyonu kaldırımdaki ağaca kırdığını belirtti.

