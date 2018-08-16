İzmir'de okul müdürünün öldürülmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada öğrenciler İ.P. ve U.Y. ile babasının yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı yapılan duruşmada, tanıklar dinlendi.

Tutuklu sanıklar İ.P. ile U.Y. ve babası B.Y'nin tutukluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 9 Kasım'da yapılmasına karar verildi.

- Duruşma sonrası fenalık geçirdi

Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, eşinin

planlı bir şekilde öldürüldüğünü belirterek, "3 tane cani, 2 tane evlat, 1 tane baba

günlerce plan yapmışlar 'okulun müdürünü nasıl öldürebiliriz?' diye. Ayhan

hocayı yediler. Daha ne diyeyim. Bir baba çocuklarının elinden kalemi alır da silah verir mi? Bu babayı asla affetmiyorum." ifadesini kullandı.

İdam istediğini kaydeden Kökmen, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin canı istiyor

Ayhan Kökmen'i öldürüyor. Bu kadar basit mi? Caydırıcı sebepler olmadığı için herkes eline silahı alıyor, canını kim sıkıyorsa öldürüyor. 'Ben gelecekle

uğraşıyorum' diyordu Ayhan hoca. Eşimin günahı öğrencilerin sevmek miydi?"