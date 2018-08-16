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İzmir'de okul müdürünün öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:35 | Son Güncelleme

Ödemiş'te okul müdürünün makamında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada öğrenciler İ.P. ve U.Y. ile babasının yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada öğrenciler İ.P. ve U.Y. ile babasının yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı yapılan duruşmada, tanıklar dinlendi.

Tutuklu sanıklar İ.P. ile U.Y. ve babası B.Y'nin tutukluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 9 Kasım'da yapılmasına karar verildi.

- Duruşma sonrası fenalık geçirdi

Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, eşinin
planlı bir şekilde öldürüldüğünü belirterek, "3 tane cani, 2 tane evlat, 1 tane baba
günlerce plan yapmışlar 'okulun müdürünü nasıl öldürebiliriz?' diye. Ayhan
hocayı yediler. Daha ne diyeyim. Bir baba çocuklarının elinden kalemi alır da silah verir mi? Bu babayı asla affetmiyorum." ifadesini kullandı.

İdam istediğini kaydeden Kökmen, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin canı istiyor
Ayhan Kökmen'i öldürüyor. Bu kadar basit mi? Caydırıcı sebepler olmadığı için herkes eline silahı alıyor, canını kim sıkıyorsa öldürüyor. 'Ben gelecekle
uğraşıyorum' diyordu Ayhan hoca. Eşimin günahı öğrencilerin sevmek miydi?"

Gözyaşı döken Ümmü Kökmen daha sonra fenalaştı. Kökmen'e ilk müdahaleyi yapan 112 Acil Servis ekibi, Kökmen'i Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Müşteki avukatlarından Süleyman Coşkun da davanın ikinci duruşmasında 10 tanığın dinlendiğini aktararak, "Bu dinlenen kişiler
olayla ilgili bilgi sahibi kişilerdi. Beyanlarını verdiler. Dinlenmeyen 15-20 kişi var. Bu
tanıkların ifadesinin alınması için duruşma 9 Kasım'a ertelendi. Bu aşamada
tutuklu olan sanıkların, suça sürüklenen çocukların tutukluluk hallerinin
devamına karar verildi. Herhangi tahliye
kararı yok." diye konuştu.

- Olay

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de, daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, olay günü öğrenim gördükleri Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'e makamında silahlı saldırıda bulunarak öldürdükleri gerekçesiyle İ.P. ve U.Y. ile onları azmettirdikleri gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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