İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı (2)

SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜT PROPAGANDASI
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiyle ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınanlardan bazılarının, dün Batman'da, PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 8 askerin şehit olmasının ardından sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.
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