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İzmir’de sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, olası facianın önüne geçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

İzmir’de Torbalı ilçesinde, sahte içkiden yaşanan ölümler üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek istenen bin 980 litre sahte içki ele geçirdi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiden yaşanan ölüm olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını devam ettirirken, Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi’nde sahte içkilerin üretilerek piyasaya sürüleceğinin ihbarını aldı.

İzmir’de sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, olası facianın önüne geçildi

İzmir’de Torbalı ilçesinde, sahte içkiden yaşanan ölümler üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek istenen bin 980 litre sahte içki ele geçirdi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiden yaşanan ölüm olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını devam ettirirken, Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi’nde sahte içkilerin üretilerek piyasaya sürüleceğinin ihbarını aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, bin 980 litre sahte içki ele geçirdi.
Olayla ilgili A.K isimli bir şüphelide gözaltına alındı. İzmir genelinde, 9 Ekim’den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı ise 27’ye çıkmıştı.

İzmir’de sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, olası facianın önüne geçildi

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