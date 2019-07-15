İzmir'de şehitlik ziyareti

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Şehit kabirleri ziyaret edilerek, karanfiller bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde, Kadifekale Hava Şehitliği ziyaret edildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ziyarete, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile diğer protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından, Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, şehit ve gaziler için dua etti.

KARANFİL BIRAKTILAR

Dua edilmesinin ardından, Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Şehit olan yakınlarının kabirleri başında ağlayan ve dua eden şehit yakınlarının acıları paylaşıldı. Vali Ayyıldız, tüm şehit yakınları ile yakından ilgilenirken kabirlere karanfil bırakılmasının ardından, anma ziyareti sona erdi.

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