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İzmir'de şiddetli yağmur; Kiraz'da köprü yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

İZMİR'de iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağmur nedeniyle Kiraz'ın Yeşildere Mahallesi'ndeki bir köprüde çökme meydana geldi.

İzmir'de şiddetli yağmur; Kiraz'da köprü yıkıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağmur nedeniyle Kiraz'ın Yeşildere Mahallesi'ndeki bir köprüde çökme meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çalışmalara başladı.
İzmir’de iki gündür süren kuvvetli yağış nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Yağışların kent genelinde yaşamı olumsuz etkilememesi için gerekli önlemleri alan ekipler, yağışın etkilerini azaltmak için de sahada 24 saat görev yaptı. Kent merkezinde yağışlar sıkıntısız atlatılırken, Kiraz’da Yeşildere Mahallesi’ndeki bir köprüde meydana gelen göçükle ilgili ekipler bölgeye yönlendirildi. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre İzmir’de son 24 saatte metrekareye Güzelyalı’da 20,8, Tire’nin Somak köyünde 104, Kemalpaşa Ovacık köyünde 75,1, Bayındır Çınardibi Mahallesi’nde ise 57,9 kilogram yağış düştü. İzmir'de uzun yıllar Nisan ayı yağış ortalaması (1938- 2018) 45,4 kilogram olmasına karşın, bu yıl nisan ayının sadece 10 gününde metrekareye düşen yağış miktarı 46,2 kilogram olarak ölçüldü. Meteoroloji uzmanları, gelecek 3 gün boyunca yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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İzmir'de şiddetli yağmur; Kiraz'da köprü yıkıldıİzmir'de şiddetli yağmur; Kiraz'da köprü yıkıldı

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