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İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 01:41 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Emrez Mahallesi 179 Sokak'ta Ersin K. ile Recep K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, av tüfeğiyle Ersin K. ile Recep K'ye ateş edip kaçtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Ersin K. ve Recep K. ile kavga sırasında evinin balkonunda bulunan Sevda D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı kavga

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