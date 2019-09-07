HABER

İzmir'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 08:07 | Son Güncelleme

Konak ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekibi, evdeki bir kişiyi bıçaklanarak ölmüş halde buldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, yangın ihbarına gelen ekiplerce bıçaklanarak ölmüş halde bulundu.

Selçuk Mahallesi 668 Sokak'taki 2 katlı bir binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bayram Ünlü'nün yaşadığı evden duman yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ünlü'nün komşuları, itfaiye ekipleri gelinceye kadar evin penceresinden hortumla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Kapıyı kırıp eve giren ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Evde inceleme yapan ekipler, baş ucunda bir bıçak bulunan ve salondaki kanepede yatan Bayram Ünlü'yü bıçaklanarak ölmüş halde buldu.

Bunun üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde ve çevrede incelemelerde bulundu.

Ünlü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldıİstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldı
Ankara'da korkutan yangın! Tüm bina taliye edildiAnkara'da korkutan yangın! Tüm bina taliye edildi
Güngören'de iş merkezinin çatısı alev alev yandıGüngören'de iş merkezinin çatısı alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet şüpheli ölüm yangın

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da korkutan yangın! Tüm bina taliye edildi

Ankara'da korkutan yangın! Tüm bina taliye edildi

İzmir Enternasyonal Fuarı 88. kez kapılarını açtı

88'inci kez kapılarını açtı! İzmirliler akın etti

Sultanbeyli'de yatak fabrikası küle döndü

Yatak fabrikası küle döndü

Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.