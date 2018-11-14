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İzmir'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:54 | Son Güncelleme

Roma ve Helenistik dönemlerine ait 18 parça eserin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma ve Helenistik dönemlerine ait 18 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.S'yi (35), Roma ve Helenistik dönemlerine ait oldukları tespit edilen 18 parça tarihi eserle yakaladı.

İzmir Müze Müdürlüğü ekiplerince incelenen parçalar arasında 4 adet bronz heykelcik, 1 kurşun kadın başlı terazi ağırlığı, 1 bronz vazo, 1 bronz kandil, 1 bronz üç ayaklı kase, 1 bronz heykel kaidesi, uçlarında çengel bulunan 1 bronz kantar zinciri, Roma rakamı yazılı çubuk ve bir kenarında çengel bulunan 1 bronz kantar parçası, 1 bronz kuş figürlü kulp, 2 bronz kulp, 2 bronz çengel kantar parçası, 2 bronz obje olduğu belirlendi.

Hakkında, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa
Muhalefet" suçlamasıyla soruşturma başlatılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

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