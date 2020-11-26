İzmir’de tatlı imalathanesinde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan bir tatlı imalathanesinde çıkan yangında, itfaiye ekiplerince imalathaneden dışarı çıkarılan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bir kişi yaşamını yitirdi.

Yangın, Eski İzmir Mahallesi’nde bulunan bir tatlı imalathanesinde çıktı. İmalathaneden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, 110 İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, imalathanenin içerisinden dışarı çıkarılan Mustafa Koç (51), ambulansa alınarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

