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İzmir'de toprak altında kalan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:31 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: - "Herkes sorumluluğunun bilincinde, devletimiz burada. Müsterih olun, çalışmalar aralıksız sürecek"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesince metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Göçük alanından geçen su borusunda patlak oluşması üzerine bölgeye İzmir İtfaiyesine bağlı suda arama ekibi de sevk edildi.

İZSU ekipleri akan suyu kesmek için çalışma başlatırken, alana lastik bot ve suda arama uzmanı ekipler de indirildi.

- "Aramalar sürecek"

Göçük alanına gelen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, olay yerindeki incelemenin ardından yakınlarının kurtarılmasını bekleyen ailelerle görüştü.

Başlatılan çalışmanın teknik imkanların elverdiği ölçüde devam ettiğini ifade eden Nasır, "Herkes sorumluluğunun bilincinde, devletimiz burada. Müsterih olun, çalışmalar aralıksız sürecek. Zaten buradaki ekiplerle sürekli diyalog halindeyiz." diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın da çalışmaları takip ettiğini aktaran Nasır, şöyle konuştu:

"İnşallah sevindirici bir sonuçla karşılaşırız. Çok fazla yağış oldu. Bunun sonucunda oluşan bir durum gibi gözüküyor ama sonuca ulaştıktan sonra mutlaka teknik çalışmalarla nedenleri netleşir ve kamuoyu ile paylaşılır. Şu an bir su borusu patlamış ona müdahale etmeye çalışıyorlar. Onu tamamladıktan sonra kurtarma çalışmalarına devam edecekler."

Nasır'a taleplerini ileten aileler de çalışmalara ara verilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesini beklediklerini dile getirdi.

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