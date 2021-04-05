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  4. İzmir’de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama

İzmir’de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama

05.04.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 14’ü tutuklandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir’de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama

İzmir’de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerin 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan toplam 41 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Toplam 41 şüpheliden 14’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama

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