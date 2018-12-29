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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 23:33 | Son Güncelleme

Dikili ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, O.E'nin (26) İzmir'den ticari taksi ile uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu taksinin ilçeye geldiğini tespit eden polis, aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 141 uyuşturucu hap ele geçirildi, O.E. (26), H.Ş. (48) ve B.K. (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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Dikili izmir uyuşturucu operasyonu

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