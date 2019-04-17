İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlkehan K. (24), kız arkadaşıyla kaldığı Kazımdirik Mahallesi Folkart Life evleri 4. kattaki dairede rahatsızlandı.

Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İlkehan K'nin öldüğünü belirledi.

Çeşme ilçesinde DJ'lik yaptığı öğrenilen İlkehan K'nin uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

İlkehan K'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, İlkehan K'nin kız arkadaşını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

