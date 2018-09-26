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İzmir'de yolcu otobüsü koyun sürüsüne çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 22:50 | Son Güncelleme

İzmir'de yolcu otobüsü koyun sürüsüne çarptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı sürüde 60 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale- İzmir karayolunun Kabakum mevkisinde E.K. idaresindeki 35 PK 566 plakalı otobüs, Eren Akın'ın karşıdan karşıya geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı.

Kazada, 60 koyun telef oldu.

Trafik polisi tarafından tutanak tutulmasının ardından otobüs seferine devam etti.

Telef olan koyunları Karayolları ekipleri kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
çoban Dikili koyun

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