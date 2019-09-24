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İzmir'de zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 02:15 | Son Güncelleme

Bergama ve Kınık ilçelerinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 50 kişiden 48'i taburcu edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde zehirlenme şüphesiyle 50 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bergama- Kınık Garajı yakınlarında dün öğle saatlerinde hayır amaçlı dağıtılan tavuklu pilav yedikten sonra fenalaşan bir grup, bulantı ve kusma şikayetiyle Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine başvurdu.

Kınık ilçesinde de bir grup, domates kurutma tesisinde ilaçtan zehirlendikleri şüphesiyle aynı hastanede tedavi altına alındı.

Her iki olay sonucu hastaneye başvuran 50 kişiden 48'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.

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gıda zehirlenmesi tavuklu pilav zehirlenme

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