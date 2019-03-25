HABER

"İzmir'deki Evlad-ı Fatihan Cumhur İttifakı'nın yanındadır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 12:59 | Son Güncelleme

Uluslararası Balkan Federasyonu Başkanı Ekrem Selimler: - "Biz kararımızı verdik. 'Cumhur İttifakı'ndan yanayız' diye tavrımızı net bir şekilde koyduk. İzmir'deki Evlad-ı Fatihan Cumhur İttifakı'nın yanındadır"

İZMİR (AA) - Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ekrem Selimler, "Biz kararımızı verdik. 'Cumhur İttifakı'ndan yanayız' diye tavrımızı net bir şekilde koyduk. İzmir'deki Evlad-ı Fatihan Cumhur İttifakı'nın yanındadır." dedi.

Selimler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyaset üstü duruşlarını bozmamaya çalıştıklarını söyledi.

İzmir'de özellikle Balkan ve Rumeli'den göçenlerin Atatürk'e sevgisinden ve saygısından dolayı bugüne kadar CHP'ye farklı baktıklarını belirten Selimler, "Ama bizim en büyük özelliğimiz de devletçi yapımız. Devletimize, bayrağımıza bakar hizaya gelir Balkan insanları. Son zamanlarda devletimizin başındaki insanların Atatürk'ün kurduğu partinin ne hale geldiğiyle alakalı sözleri bizleri bir defa daha düşünmeye sevk etti. Bununla da alakalı, özellikle Buca adayının son anda değişmesi bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Buca Belediye Başkan Adayı'nın Suat Nezir olmasından son anda vazgeçildiğini hatırlatan Selimler, bu olaydan sonra federasyon olarak CHP il binası gidip kara çelenk bıraktıklarını kaydetti.

Bu süreçten sonra İzmir'de yaşayan Balkan ve Rumeli camiasının CHP'ye karşı dik bir duruş sergilediğini aktaran Selimler, şunları söyledi:

"Biz şu kararı aldık; 'Ne olur bizim kapımıza gelmeyin.' Daha önceki dönemlerde CHP'nin Genel Başkanı'nı Federasyonumuzda Boşnak börekleri ile karşılardık. Ama bugünden itibaren biz özellikle Buca'mızda 'Kesinlikle bizlere gelmeyin.' diyoruz. Biz kararımızı verdik. 'Cumhur İttifakı'ndan yanayız' diye tavrımızı net bir şekilde koyduk. İzmir'deki Evlad-ı Fatihan Cumhur İttifakı'nın yanındadır."

Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı!
CHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük isteyen Karaağaç açıklamasıCHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük isteyen Karaağaç açıklaması
Fransız Bakan istifa ediyorFransız Bakan istifa ediyor
Anahtar Kelimeler:
31 Mart CHP cumhur ittifakı Ekrem Selimler yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.