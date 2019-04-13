İzmir'deki gıda zehirlenmesi şüphesi

Kent meydanında dün ikram edilen tavuk, pilav ve ayrandan oluşan menüyü yiyen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 71 kişi akşam saatlerinde fenalaştı.

Kipici, "Hastalardan 14'ünün servislere yatışları yapılmış durumdadır. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte gerekli incelemeler yapılmaktadır. Ödemiş Devlet Hastanesine 26 başvuru, olayın meydana geldiği

Beydağ ilçemizde 43 başvuru, Tire hastanemizde de iki hasta başvurusu oldu. Durumu ciddi olan

herhangi bir hastamız şu anda yok." şeklinde konuştu.

- 79'u taburcu edildi

Gerekli müdahalelerin yapıldığını bildiren Kipici, müşahede altındaki 79 kişinin taburcu edildiği bilgisini verdi.

Ödemiş Kaymakamlığınca da yemeklerden numuneler alındığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

- Yılmazlar, hastaları ziyaret etti

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, olayın duyulmasının ardından rahatsızlanan vatandaşları kaldırıldıkları hastanede ziyaret etti.

Yılmazlar, duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi:

"Verdiğim yemekten yaklaşık 650-700 kişi yedi. Bazı vatandaşlarımız bundan etkilenmiş. Konuyla ilgili olarak Laboratuvardan gelecek sonuçları bizler de bekliyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Aldığımız tavukla ilgili olarak her şey faturalı resmi ve ayrıca son kullanma tarihi geçmiş değil. Yaşanan olayla ilgili 3 ayrı hastaneye kaldırılan tüm değerli vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim."

