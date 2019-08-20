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İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

ODA, BORSA VE BİRLİKLERDEN 'DOĞAYA DESTEK OL' KAMPANYASI İzmir'deki yüzlerce hektar alanın kül olmasına neden olan orman yangınlarının ardından kentteki oda, borsa ve birlikler harekete geçti.

ODA, BORSA VE BİRLİKLERDEN 'DOĞAYA DESTEK OL' KAMPANYASI
İzmir'deki yüzlerce hektar alanın kül olmasına neden olan orman yangınlarının ardından kentteki oda, borsa ve birlikler harekete geçti. İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 'Doğaya destek ol' sloganıyla fidan kampanyası başlattı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:
"İzmir'de, meydana gelen yangınlar, hepimizin yüreğini yaktı. Gördük ki yangın konusunda tüm hemşehrilerimizin özellikle sıcak yaz günlerinde çok daha dikkatli olması, yetkililere bilgi verme noktasında geç kalmaması gerekiyor. Büyük üzüntü duyduğumuz yangın felaketine karşı ortak harekete geçerek fidan dikme kampanyası başlatma kararı aldık. Ayrıca yangında sadece ağaçlar değil, ormanda yaşayan canlılar da büyük ölçüde zarar gördü. Yangında yaralanan hayvanların tedavisi için de İzmir Veteriner Hekimleri Odası'nın başlattığı kampanyaya da her türlü desteğe ve katkıya hazırız. İnanıyoruz ki İzmir'deki tüm kurumlar ve vatandaşlarımız, ağaçlandırma konusunda gereken desteği sağlayacak. El birliğiyle hareket ederek, yanan ormanlık alanların telafisini en kısa sürede yapacağız. Doğayı korumak amacıyla öncülük ettiğimiz kampanyanın büyümesi için her türlü iş birliğine açığız. Ayrıca, yangının söndürülmesi için günlerdir aralıksız mücadele eden Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm ekiplere de ayrıca teşekkür ederiz."

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