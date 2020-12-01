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  4. İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan 6 işçi tahliye edildi, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan 6 işçi tahliye edildi, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

01.12.2020 01:21 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan 6 işçi tahliye edildi, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan 6 işçi tahliye edildi, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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