İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan 6 işçi tahliye edildi, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan 6 işçi tahliye edildi, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan 6 işçi tahliye edildi, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor