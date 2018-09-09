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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 19:17 | Son Güncelleme

TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında saat 17.00'de süvari birliği Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)

TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında saat 17.00'de süvari birliği Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na geldi. Kutlamaların en dikkat çeken ve ilgiyle izlenen bölümü ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en seçkin pilotlarının gerçekleştirdikleri Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi oldu.
"Bu ülkenin bağrından çıkan yiğitler" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin gökyüzündeki milli takımı" diye anons edilen Solo Türk ve Türk Yıldızları pilotlarının İzmir Körfezi'nin üzerindeki gösterisini, Gündoğdu Meydanı'nda toplanan binlerce İzmirli hayranlıkla izledi. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklar, Gündoğdu Meydanı'ndan izlenecek şekilde gösteriler sundu. Özellikle uçakların alçaktan ve birbirlerine çok yakın mesafeden yaptığı geçişler sırasında heyecan doruğa ulaştı. Gösteri İzmir iki yakasından da ilgiyle izlendi. Evlerinin çatılarına ve balkonlarına çıkan İzmirliler, gösterileri nefeslerini tutarak izledi. Pilotlara alkış ve ıslıklarıyla desteklerini gösteren vatandaşlar, bol bol da cep telefonlarıyla görüntü çekti.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)

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