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"İzmir'in kendi hikayesini yazması gerekiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2019 11:47 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, medya temsilcileriyle bir araya geldi - Zeybekci: - "İzmir'in dünyaya hazırlanması ve kendi hikayesini yazması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz ve önümüzdeki günlerde hazırladığımız projeleri İzmirlilerle paylaşacağız" - "Kentin en az 3 arıtma tesisine ihtiyaç var. Bu şehirde katı atık yönetimi yok. Bunu söylediğimizde bir sürü şey duyacaksınız. Bunlar mazeret değil. Hedefimiz sıfır atık. Yüzde 50'sinin ekonomiye kazandırılacağını düşünüyoruz. Katı atığı hızlı şekilde çözeceğiz"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "İzmir'in dünyaya hazırlanması ve kendi hikayesini yazması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz ve önümüzdeki günlerde hazırladığımız projeleri İzmirlilerle paylaşacağız." dedi.

Zeybekci, İzmir'de bir otelde medya temsilcileriyle bir araya geldi, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Konuşmasına dünyadaki ekonomik gelişmelerden bahsederek başlayan Zeybekci, İzmir'in de özellikle 1990'dan sonra başlayan değişime mutlaka ayak uydurma gerektiğine işaret etti.

İzmir'e adaylığının gündeme geldiğinde çok heyecanlandığını vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu:

"İzmir'i idari sınırlarıyla sınırlamamak gerekiyor. Uşak, Çanakkale, Balıkesir'i de buna dahil etmek lazım. Bakınız 1915 Çanakkale Köprüsü İzmir öncelikli bir projedir. Yine İstanbul-İzmir otoyolu, İzmir-Ankara hızlı tren projesi ve İzmir-Antalya otoyolu projeleri ve çalışmaları kentimizin önemini gözler önüne seriyor. İzmir'in dünyaya hazırlanması ve kendi hikayesini yazması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz ve önümüzdeki günlerde hazırladığımız projeleri İzmirlilerle paylaşacağız. Tüm bu çalışmaları birlikte inşa etme fırsatımız var. İzmir'in birlikteliğe ihtiyacı var. İzmir'i her platformda dinliyorum ve bunu da fırsat olarak görüyorum. İzmir'i sokak sokak yürüyorum, insanları dinliyorum. İzmir'in ideolojik kalıplardan çıkması lazım."

Körfez Geçiş Projesi'nin vazgeçilmemesi gereken yatırım olduğuna işaret eden Zeybekci, teknolojik eksikliklerine ve çevre endişelerini ortadan kaldıracak teknik çözümlere bakılması yönünde görüş paylaştı.

İZBAN grevinin ertelendiğini hatırlatan Zeybekci, bu kararın da arkadan gelebilecek grev dalgalarını kestiğini düşündüğünü vurguladı.

İzmir'e yapacakları ilk işlerden birinin son derece basit bir proje olduğunu anımsatan Zeybekci, "Buna da 9 aylık bir süre koyuyorum. 2019'un sonunda bu şehre yaklaştığınızda güzel bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Nerden gelirseniz gelin. Gördüğünüz çıplak binaların tamamını İzmirlilerle tartışarak komple boyayacağız. Yaklaştığınızda rengarenk bölgeler göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

İzmir'de yağmur suyu hattı olmadığını savunan Zeybekci, kentin son yağışlarla büyük sıkıntı yaşadığını aktardı.

- "Bu şehirde katı atık yönetimi yok"

Mevcut arıtma tesisinin de çalışmadığını ileri süren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Çünkü metrekareye 5 litre yağış düştüğünde sistem çalışmaz. 4 milyon nüfuslu şehirde arıtmayı tek bir bölgeye taşımak teknik olarak imkansız. Bunun çözümü çok basit. Vadilerin, derelerin birkaç kuşakla alınması lazım. Mühendislik çalışmasıyla halledilebilir. Kentin en az 3 arıtma tesisine ihtiyaç var. Bu şehirde katı atık yönetimi yok. Bunu söylediğimizde bir sürü şey duyacaksınız. Bunlar mazeret değil. Hedefimiz sıfır atık. Yüzde 50'sinin ekonomiye kazandırılacağını düşünüyoruz. Katı atığı hızlı şekilde çözeceğiz. Ama yağmur su ve arıtma burada 5 yıllık bir süreden bahsediyoruz."

İzmir'in spor, turizm ve sağlık şehri olması gerektiğine dikkati çeken Zeybekci, göreve geldiklerinde 15 bin nüfus ortalamasına bir kapalı spor salonu yapacaklarını söyledi.

Zeybekci, 50 bin nüfusa ise yüzme salonuyla kapalı spor salonu planlayacaklarını, şehrin ancak bu şekilde spor merkezi olabileceğini ifade etti.

- "İzmir'in hayat tarzı dar sahile mi sıkıştı kaldı"

Zeybekci, herhangi bir çalışmaya başladıklarında işin başına mutlaka tarih yazacaklarını belirtti.

İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 1,6 metrekare olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Bizim 5 yıldaki sözümüz bunu 15 metrekareye çıkarmak. Şehrin o kadar güzel yerleri var ki bunu başaracağımıza inanıyorum. 'İzmir'in hayat tarzı bu' şeklindeki yaklaşım bu şehre yapılan en büyük haksızlık buna alet olmayalım. İzmir'in hayat tarzı dar sahile mi sıkıştı kaldı." dedi.

Zeybekci, dünyanın en modern olimpiyat statlarından birini yapacaklarını belirterek, bunu da Atatürk Stadı'nın olduğu yere inşa edeceklerini ayrıca Türkiye'nin en büyük kapalı spor salonunu da şehre kazandıracaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
aday başkan proje seçim yatırım

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