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İzmirliler geceyi sokakta geçirdi! Foça'da deprem oldu, Bayraklı'da çadırlar kuruldu

28.02.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Yerin 14.5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ölen ya da yaralanan olmazken, depremin ardından Bayraklı'da yaşayan vatandaşlar, geceyi parkta kurdukları çadır ve araçlarında geçirdi.

İzmirliler geceyi sokakta geçirdi! Foça'da deprem oldu, Bayraklı'da çadırlar kuruldu

Son dakika deprem haberi: İzmir'in Foça ilçesinde dün akşam saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 14.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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Depremin ardından kentte yaşanan korku ve panik nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkarak güvenli alanlarda toplanmaya başladı.

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ÇADIR KURUP ARAÇLARINDA YATTILAR

Bayraklı ilçesi Postacı Mahallesi'nde de depremin tedirginliğini yaşayan bazı vatandaşlar parklarda bir araya geldi. Mahalle sakinleri evlerinden çıkardıkları eşyalarla parkta çadır kurup araçlarında yatmaya başladı.

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Deprem sonrası ailesiyle parka gelen 33 yaşındaki Ayşenur Göçer, "Panikle eşyalarımızı alıp parka geldik. Yaklaşık 4 saattir buradayız. Evlerimize giremiyoruz. Kahramanmaraş'ta olan depremden sonra tedirginliğimiz vardı. Çadırlarımızı kurduk. Battaniyelerimizi, suyumuzu aldık. Bu şekilde burada sabaha kadar eve girmeyi düşünmüyoruz." diye konuştu.

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"SABAHA KADAR DA BURADAYIZ"

Mahalle sakinlerinden 66 yaşındaki Recep Göçer de "Bütün komşular ile apartman boşaldı. Arabalarda, çadırlarda yatanlar var. Diğer parklar da dolu, ateş yakmışlar. Millet dışarıda yani. Korktuk, sabaha kadar da buradayız." dedi.

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(AA)

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