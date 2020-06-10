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İzmit Belediyesi koronavirüs iddialarına yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile oğlunun koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan personelin görev yapmaya devam ettiği yalanlandı.

İzmit Belediyesi koronavirüs iddialarına yanıt verdi

İzmit Belediyesi, yakını koronavirüse yakalanan personelin çalıştırılmaya devam ettiği yönünde gündeme gelen iddiaları yalanladı. Konu ile ilgili İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen belediye bünyesindeki kafeterya personelinin test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Bugün bazı yayın organlarında, İzmit Belediyesi Belsa Plaza 9’uncu katta bulunan kafeteryada çalışan personelin oğlunda koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ilgili personelin ve kafeteryanın çalışmaya devam ettiği hakkındaki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu personelin oğlunun testinin pozitif çıktığının tarafımıza bildirilmesi üzerine, kafeterya derhal dezenfekte edilerek kullanıma kapatılmıştır. Kafeterya personeli de koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı prosedürlerine uygun bir şekilde hastanede gözlem altına alınmış, personele yapılan testler negatif sonuçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kafeteryanın da kapatıldığı açıklamalarının yer aldığı duyuruda, “Bu süreçte kafeteryanın hizmete devam ettiği bilgisi de tamamen gerçek dışıdır. İnsan sağlığı konusunda son derece dikkatle hareket eden Belediyemiz, söz konusu durumla ilgili gerekli önlemleri alarak, süreci hassasiyetle takip etmektedir” açıklamaları yer aldı.

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