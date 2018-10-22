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İzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI Antalya'nın Serik ilçesinde otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can için memleketi Manavgat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

İzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralı (2)

OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can için memleketi Manavgat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yeniköy Mahallesi'ndeki cenaze törenine Kaymakam Mustafa Yiğit ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehmet Ali Can'ın Türk bayrağına sarılı tabutu önündeki cenaze namazını Yeniköy Mahallesi'nin de imamı olan baba Hasan Hüseyin Can kıldırdı. Namazın ardından Hasan Hüseyin Can, "Evladıma hakkınızı helal edin" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
'1,5 YILLIK UZMAN ÇAVUŞTU'
Hasan Hüseyin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'tan geldi, Allah'a gönderdik. Vatan sağ olsun. 1,5 yıllık uzman çavuştu. Diyarbakır Silvan'da görev yapıyordu. İzne gelmişti. Dün gece trafik kazasında kaybettik" dedi.
Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Kaymakam Mustafa Yiğit, Mehmet Ali Can'ın tabuta sarılı Türk bayrağını baba Hasan Hüseyin Can'a teslim etti. Kazada ağır yaralanan Can'ın yanındaki arkadaşı Enes Kibar'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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İzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralı (2)İzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralı (2)İzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralı (2)İzne gelen uzman çavuş kazada öldü, arkadaşı yaralı (2)

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