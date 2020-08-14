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İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 02:30 | Son Güncelleme

Bursa'da, İznik Gölü'nde motoru arızalanan teknede mahsur kalan balıkçılar Mehmet Güleç ve Mehmet Tetik, Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

Olay, saat 21.00 sıralarında İznik Gölü’nde meydana geldi. Balık avlamak üzere göle açılan Mehmet Güleç ile Mehmet Tetik’in bindiği kayığın motoru arızalandı.

Gölün ortasında mahsur kalan ikili, kayıkta bulunan kürekleri çekerek kıyıya ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Güleç ve Tetik’in ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Bögeye ulaşan ekipler, tekneyi halatla bota bağlanıp kıyıya çekti. Mahsur kalan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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