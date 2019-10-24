İznik Gölü'nde su çekilmesi

İznik Gölü'nde kıyıdan yer yer 25 metreye varan su çekilmesi meydana geldi.

Bursa'nın İznik ilçesindeki gölde yaşanan olayın, mevsimsel nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

İznik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla uğraştığını söyledi.

Su çekilmesinin her yıl yaşadıkları mevsimsel bir durum olduğunu belirten Genç, "Tarım arazilerinin sulanması, kış mevsiminde fazla yağış olmaması ve yaz aylarının kurak geçmesi gibi sebepler suyun çekilmesine neden oluyor. Korkulacak bir şey yok. Kış mevsiminin bol yağışlı geçmesini umuyoruz. Kış aylarındaki yağışlarla su seviyesi eski durumuna gelecektir." dedi.

Turizmci Ali Karaman ise 25 yıla yakın bir süredir göl ve çevresinin yapısını bildiğini anlattı.

Bu sene su seviyesinde hissedilir derecede azalma olduğunu aktaran Karaman, mevsimsel nedenlerin yanı sıra buharlaşmanın fazla olmasının bu duruma yol açtığını ifade etti.

