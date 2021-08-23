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  4. İznik'teki iki bin yıllık lahiti gören şok oluyor! İçinden su akıyor

İznik'teki iki bin yıllık lahiti gören şok oluyor! İçinden su akıyor

23.08.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İznik'te ormanlık alan içinde bulunan lahit mezarın içinden su akıyor. Görenlerin şoke olduğu lahit mezarın yanına gelenler, o anları cep telefonu ile kayda almadan ayrılmıyor. Romalı asil bir aileye ait olduğu söylenen mezarın içinden su akmasının ise ailenin vasiyeti olduğu iddia ediliyor.

İznik'teki iki bin yıllık lahiti gören şok oluyor! İçinden su akıyor

Göl, tarla, bağ ve bahçelerinden neredeyse her gün tarih çıkan Bursa’nın İznik İlçesinde ormanlık bir alanda herkesi şok edecek tarihi bir an gerçekleşti. İlçeye bağlı Tacir Mahallesi’nde ormanlık bir alanda üzerinde kabartmalar bulunan lahit mezarın çeşme olarak kullanılması herkesi şaşırttı.

ÜZERİNDE 3 KABARTMA BULUNUYOR

Üzerinde 3 kabartma bulunan Roma dönemine ait mezar lahdin içinden dışarıya verilen boru ile su aktığını şahit olanları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Arkeologlardan alınan bilgiye göre lahdin Romalı asil bir aileye ait olduğunu mezarın içinden su akmasının ise ailenin vasiyeti olduğu iddia edildi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Köylüler ise 150 yıldır buradan su aktığını, bölgeye ise ‘Aşa Dere’ ismini verdiklerini ifade ettiler. Bölgeye izci olarak giden Berkman Atasever, “Ben izci olarak buraya geldim ve şok oldum. Lahidin içinden su akıyor ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik
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