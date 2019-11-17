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İzzeddin el-Kassam Tugayları bir yıl önce düzenlediği operasyonu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 04:25 | Son Güncelleme

İzzeddin el-Kassam Tugayları bir yıl önce düzenlediği operasyonu açıkladı

GAZZE (AA) - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, geçen yıl kasım ayında İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin Gazze'ye sızdığı aracın vurulması kararının nasıl alındığı ve vurulma anıyla ilgili ayrıntıların yer aldığı bir video yayınladı.

Kassam Tugayları'na ait internet sitesinde yer alan videoda, söz konusu operasyonun komutanlarından birinin olayın ayrıntılarını yazılı olarak anlattığı görülüyor.

Komutan, Kassam milis güçlerinin, İsrail özel kuvvetlerinden bir grup askerin Han Yunus'un doğusuna sızdığının anlaşılmasının ardından Kassam Genelkurmayı'nın toplantıya çağrıldığını ve düşmanın (İsrail) işlediği bu suça karşılık verilmesi konusunda mutabakat sağlandığını ifade ediyor.

Sonrasında Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed ed-Dayf'ın, İsrail saldırısına misliyle karşılık verilmesi ve tüm savaş kapasitesinin kullanılmaması kararı aldığı belirtiliyor.

Kararın alınmasının ardından, İsrail'in saldırısına karşılık gelecek düzeyde hedeflerin belirlendiği ve operasyon emrinin verildiği kaydediliyor.

“Kuzey Tugayının hareket alanındaki en çok tercih edilen hedefin caydırıcı ve değerli olması, çok sayıda asker barındırması bakımından, askeri otobüs olduğunu" kaydeden Kassam komutanı, Dayf'ın sonuçları ne olursa olsun, ardından gelebileceklerin tam sorumluluğunu da üstlenerek hedefin vurulması yönünde karar aldığını aktarıyor.

"Sakr" adı verilen mekanize keskin nişancı, askeri otobüsü vurma operasyonunu şu ifadelerle anlatıyor:

"Görev bize verildikten sonra, hedef atış menzilindeydi. Ben derhal ateş etme imkanı bulamadım. Otobüs aniden durdu, hareket ettikten kısa süre sonra atış mümkün oldu. Tekbir getirerek roketi fırlattım, büyük bir hassasiyetle hedefi vurdu. İşgalci güçlerin askerleri, askeri otobüse yaklaşmaya ne cesaret edebildi ne de ortaya çıkabildi. Ardından operasyon bölgesinden ayrıldık."

İsrail ordusu, 12 Kasım 2018'de Gazze'den bir tanksavar füzesi fırlatıldığını, hedef alınan askeri otobüste bir askerin ağır yaralandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Hamas Hareketi Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları

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